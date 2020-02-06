МИД: с 2021 для въезда в РФ будет единая электронная виза за 50 долларов

МИД: с 2021 для въезда в РФ будет единая электронная виза за 50 долларов
Виталий Невар / Новый Калининград
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Число территорий, где действуют бесплатные электронные визы для иностранцев, больше увеличиваться не будет. С 2021 года планируется ввести единую электронную 16-дневную визу , «которая будет действительна для перемещения между всеми субъектами РФ». По одной визе можно будет перемещаться из одного субъекта в другой. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил Замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«При этом имеется общее понимание, что с 2021 года за выдачу единой электронной визы будут взиматься сборы в размере до $50, которые целиком будут доходом государственного бюджета», — отметил Иванов.

Как пояснила «Новому Калининграду» глава областного агентства по международным связям Алла Иванова, в случае введения единого подхода по выдаче платных электронных виз, практика выдачи бесплатных виз для посещения Калининградской области будет прекращена.

По данным МИДа, на данный момент всего было оформлено более 94 тыс. электронных виз для въезда на территорию Калининградской области и более 105 тыс.— в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Около 80% из них было использовано.
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