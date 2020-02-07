Американский аналитик назвал учения НАТО «холодной осадой» Калининграда

Американский аналитик назвал предстоящие учения НАТО в Восточной Европе «холодной осадой» Калининграда. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на издание Global Research.



«Весной в Восточной Европе пройдут самые масштабные учения НАТО за все постсоветское время Defender Europe-2020. Для участия в маневрах из США будут переброшено около 20 тысяч военнослужащих и 30 тысяч единиц техники. Всего в учениях, которые пройдут на территории Польши, Литвы и других стран, примут участие около 40 тысяч солдат и офицеров», — отметили в издании и добавили, что Калининградская область станет центром, вокруг которого будут проходить предстоящие учения.

«Россия воспринимает эти учения как реальную угрозу, и в этом она, безусловно, права, — цитируют слова американского аналитика Лукаса Лейроса в издании. — Маневры Defender Europe-2020 являются не чем иным, как холодной осадой самого западного российского города — Калининграда. В НАТО уверены, что Россия не сможет не отреагировать на эту провокацию и решится на ответные военные действия, что, конечно же, негативно скажется на обстановке в регионе».

При этом в НАТО уверяют, что учения Defender Europe-2020 будут соответствовать всем международным обязательствам, среди которых Венский документ ОБСЕ.