Американский аналитик назвал учения НАТО «холодной осадой» Калининграда

Американский аналитик назвал учения НАТО «холодной осадой» Калининграда
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Международные отношения

Американский аналитик назвал предстоящие учения НАТО в Восточной Европе «холодной осадой» Калининграда. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на издание Global Research.

«Весной в Восточной Европе пройдут самые масштабные учения НАТО за все постсоветское время Defender Europe-2020. Для участия в маневрах из США будут переброшено около 20 тысяч военнослужащих и 30 тысяч единиц техники. Всего в учениях, которые пройдут на территории Польши, Литвы и других стран, примут участие около 40 тысяч солдат и офицеров», — отметили в издании и добавили, что Калининградская область станет центром, вокруг которого будут проходить предстоящие учения.

«Россия воспринимает эти учения как реальную угрозу, и в этом она, безусловно, права, — цитируют слова американского аналитика Лукаса Лейроса в издании. — Маневры Defender Europe-2020 являются не чем иным, как холодной осадой самого западного российского города — Калининграда. В НАТО уверены, что Россия не сможет не отреагировать на эту провокацию и решится на ответные военные действия, что, конечно же, негативно скажется на обстановке в регионе».

При этом в НАТО уверяют, что учения Defender Europe-2020 будут соответствовать всем международным обязательствам, среди которых Венский документ ОБСЕ.

Комментировать (6)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter