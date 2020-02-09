Сшито разрядами: калининградец вышел на пикет против дела «Сети» (фото)

Сшито разрядами: калининградец вышел на пикет против дела «Сети» (фото)
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградец Иван Лузин в воскресенье вышел на одиночный пикет в поддержку фигурантов дела «Сети», передает корреспондент «Нового Калининграда». В понедельник, 10 февраля, им должны огласить приговор. Прокуратура запросила для обвиняемых сроки от 6 до 18 лет лишения свободы.

Лузин вышел на тротуар на пересечении Ленинского проспекта и ул. Черняховского, в руках у него был плакат с надписью «Дело „Сети“: сшито разрядами электрошокера».

Серия пикетов прошла и в других городах страны, в частности в Москве и Пензе. В Пензе неизвестные со словами «Это правый город» порвали плакат участника пикетов, сообщает «Медиазона».

О деле «Сети» подробно писали федеральные СМИ. В частности издание Meduza. Уголовное дело об организации террористического сообщества «Сеть» возбудили осенью 2017 года, всего в Санкт-Петербурге и Пензе в итоге задержали 11 человек. Несколько фигурантов дела — левые активисты, антифашисты или анархисты.

Большинство задержанных увлекались страйкболом. В ФСБ считают, что эти игры были подготовкой к терактам и свержению российской власти, писало издание в апреле прошлого года, когда дело «Сети» начал рассматривать суд. Один из двоих антифашистов, которых будут судить в Петербурге, заявил, что признает вину — его родственники отмечают, что он пошел на это, чтобы его перестали бить в СИЗО.

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