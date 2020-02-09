Жители Швейцарии одобрили уголовное наказание за дискриминацию гомосексуалов

Жители Швейцарии в ходе референдума одобрили предложение сделать дискриминацию по признаку сексуальной ориентации уголовно наказуемой, сообщают в воскресенье «Ведомости» со ссылкой на Swissinfo.

За высказалось около 63% голосовавших (1,1 млн человек), против — 37% (673 тыс. швейцарцев). Наибольшую поддержку предложение получило в городских регионах, в сельской местности оно набрало меньше голосов.

Какое наказание может грозить за нарушение данного запрета, не сообщается. Сейчас в Швейцарии существует уголовное наказание за дискриминацию по цвету кожи, религии и этнической принадлежности, санкция предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.