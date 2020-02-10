Польша планирует отремонтировать ж/д пути до границы с Калининградской областью

Польша планирует отремонтировать ж/д пути до границы с Калининградской областью
Денис Туголуков / Новый Калининград
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Польские железные дороги объявили тендер на модернизацию железнодорожной линии № 353 до Корше, а также трассу № 205 до границы Калининградской области. Информацию об этом сообщает Portal Kujawski.

В издании отмечают, что на данный момент поезда, следующие в страны Балтии, проходят через Варшаву и Белосток. Железнодорожная линия № 353 уже модернизирована на участке «Познань — Иновроцлав — Торунь — Яблоново Поморское». Обновление маршрута № 205, который в настоящее время используется редко, позволит сократить время путешествия из центральной Польши до Литвы или Латвии. Отмечается, что путь через Калининградскую область значительно короче, чем через Белосток.

«Инвестиции осуществляются в основном с целью развития железнодорожного сообщения, речь идет об адаптации участка трассы № 353 к востоку от Яблонова-Поморского к стандартам трансъевропейской транспортной сети TEN-T», — отметили в издании и добавили, что так польские железные дороги пытаются включить маршрут № 353 в коридор TEN-T «Северное море — Балтика». Этот путь должен стать альтернативой для поездов из Германии.

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