Правительство РФ выкупает акции Сбербанка у ЦБ за счет ФНБ

Правительство РФ выкупает акции Сбербанка у ЦБ за счет ФНБ
Виталий Невар / Новый Калининград
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Законопроект о продаже акций Сбербанка, принадлежащих Банку России, разработан и направлен в правительство. Об этом сообщает РБК.

«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости», — говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Стоимость всего пакета может составлять около 2,8 трлн руб.

Как отмечает РБК, на выкуп акций Сбербанка будут направлены ликвидные средства ФНБ, превышающие порог в 7% ВВП, однако «выкуп доли не отменяет наших планов по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты», утверждает министр финансов Силуанов.

В ЦБ продажу акций объясняют «определенным конфликтом интересов», так регулятор осуществляет надзор за всей банковской системой в том числе и Сбербанком.

Расходование ликвидной части ФНБ свыше 7% ВВП, накопленной за счет нефтяных доходов, было одним из наиболее обсуждаемых вопросов бюджетной политики на федеральном уровне в 2019 году.
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