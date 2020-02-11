В НАТО заявили о разработке системы обороны против новых российских ракет

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Страны НАТО вкладывают средства в разработку систем обороны против новых российских ракет, включая 9М729 и гиперзвуковой «Авангард», Как сообщает Delfi, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы рассмотрим реакцию НАТО на вызов, который представляют собой новые ракетные системы России», — цитирует издание Столтенберга.

По мнению Столнберга, именно разработка и принятие на вооружение Россией ракеты 9М729 (по классификации НАТО — SSC-8) стали причиной прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). «SSC-8 — лишь один из вызовов, стоящих перед нами. Потому мы обсудим наш ответ на целый ряд российских ракетных систем — как обычных, так и ядерных, как уже развернутых, так и находящихся в разработке», — уточнил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг заявил, НАТО увеличила готовность своих сил и инвестирует в новые современные возможности, включая противовоздушную и противоракетную оборону. По его словам, впервые в истории НАТО боеготовые войска столь масштабно представлены в восточной части альянса.

«Мы не будем зеркально повторять то, что делает Россия. У нас нет намерения разворачивать новые ядерные системы вооружения наземного базирования в Европе», — пообещал Столнберг.

Как ранее писал «Новый Калининград», Польша считает, что решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было принято по вине России.

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. О том, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало известно в октябре 2018 года.
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