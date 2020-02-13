Правительство Калининградской области ликвидирует конкурсное агентство

Правительство Калининградской области ликвидирует конкурсное агентство
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство Калининградской области решило ликвидировать региональное конкурсное агентство, которое организовывает и проводит государственные закупки. Об этом стало известно в четверг, 13 февраля, во время заседания профильного комитета областной думы, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Как пояснила представитель регионального кабмина в облдуме Татьяна Шаронова, функции, связанные с реализацией госполитики политики в сфере закупок, будут возложены на министерство финансов области. При этом функции по проведению процедуры закупок, а также имущественных и других торгов планируют возложить на госучреждение «Центр обеспечения, организации и проведения торгов», которое ранее было создано для организации отдельных полномочий ликвидируемого конкурсного агентства.

Такое изменение в структуре исполнительной власти приведет к уменьшению общего числа государственных служащих и будет способствовать оптимизации в сфере госзакупок в регионе, уверены в правительстве.

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