Директор ТЭЦ-2: Прибалтика не отключалась от единой энергосистемы с Калининградом

Прибалтика так и не провела тестовое отключение от единой энергосистемы с Калининградской областью (БРЭЛЛ) из-за отсутствия согласия стран по этому вопросу. Об этом в ходе пресс-конференции в среду, 12 февраля, заявил директор филиала ТЭЦ-2 Олег Гурылев.



«Были планы с той стороны. Со стороны стран Прибалтики, они хотели сами себя попробовать... Но у них это желание было на июнь или июль прошедшего года. А вот про грядущие годы и на этот год у нас информации нет, — сказал Гурылев. — Какая-то из стран отказалась. Они почувствовали неуверенность. А для того чтобы остаться, мне так кажется, в удобном политике... Лучше так, чем потом показалось, что не так. Вдруг какие-то негативные события...».

Также он отметил, что у него нет информации о том, что Прибалтика в ближайшем будущем собирается отключаться от единой энергосистемы.

Сейчас связь энергосистемы Калининградской области с Россией осуществляется через электрические сети Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы. ТЭЦ-2 экспортирует избыток производимой электроэнергии в Литву.

В июне 2018 года страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы.

До 2025 года страны Балтии должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). 14 ноября 2018 года председатель правления оператора эстонской электросети Elering Таави Вескимяги сообщал, что выход Эстонии, Латвии и Литвы из российской энергосистемы протестируют летом 2019 года.