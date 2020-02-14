Штаб Навального в Калининграде нашел себе нового координатора

Штаб Навального в Калининграде нашел себе нового координатора
Виталий Невар / Новый Калининград

Штаб Алексея Навального в Калининграде нашел себе нового координатора. Им стал Александр Черников. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале штаба в пятницу, 14 февраля.

Как отмечается в сообщении, мужчина «интересуется не только политикой: он ремонтирует и тестирует автомобили, увлекается спортом и обожает сайт госзакупок».

О том, что предыдущий координатор штаба Игорь Петров сложил с себя полномочия, стало известно в январе. Как стало известно «Новому Калининграду», он решил продолжить учебу в вузе.


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