Штаб Навального в Калининграде нашел себе нового координатора

Штаб Алексея Навального в Калининграде нашел себе нового координатора. Им стал Александр Черников. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале штаба в пятницу, 14 февраля.



Как отмечается в сообщении, мужчина «интересуется не только политикой: он ремонтирует и тестирует автомобили, увлекается спортом и обожает сайт госзакупок».

О том, что предыдущий координатор штаба Игорь Петров сложил с себя полномочия, стало известно в январе. Как стало известно «Новому Калининграду», он решил продолжить учебу в вузе.