Алиханов обнаружил «запах» легализации преступных доходов у экс-подрядчика онкоцентра

Губернатор Антон Алиханов заявил, что история к кредитованием генподрядчика онкоцентра гражданином Алексеем Семеновым «пахнет» нарушением законодательства о противодействии легализации доходов полученных преступным путем. Об этом он заявил во вторник, 18 февраля, в ходе заседания правительства.



«Я вчера еще раз общался с коллегами из „Газпромбанка“. Сегодня официально информировали меня по поводу онкоцентра. Товарищ Семенов, которому якобы ООО „Артель“ проиграла суд в славном городе Реутов. Вот это решение суда я посмотрел, почитал — осужденный человек одолжил компании 100 с лишним млн рублей. Эта история пахнет нарушением 115 федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“», — сказал Алиханов.

Согласно картотеке дел Реутовского городского суда, в сентябре 2019 года суд частично удовлетворил иск Семенова к «Артели» о взыскании суммы займа и процентов в размере 61,6 млн руб. Семенов требовал 135 млн руб., но суд снизил размер требований из-за частичного пропуска срока исковой давности по требованиям (первые платежи должны были пойти в 2015 году).

Как утверждал в суде представитель Семенова, он пропустил срок исковой давности потому что находился под стражей с 23 декабря 2016 года по 18 января 2017 года и под домашним арестом с 19 января 2017 года по 24 мая 2018 года. Суд отказался считать это уважительной причиной пропуска срока, полагая, что Семенов мог требовать деньги у «Артели» и под домашним арестом.

Из текста решения суда не следует, что Семенов был в конечном счете осужден.

В декабре 2019 года вышеуказанное решение было полностью отменено Мосгорсудом с вынесением нового решения, которое в картотеке суда не опубликовано.

Губернатор Антон Алиханов полагает, что необходимо проинформировать прокуратуру, ФСБ и «заявить соответствующие требования относительно признания недействительным этого решения суда в силу того, что человек не мог физически никак ссудить такую сумму компании». «И мне кажется, что они таким образом просто реализуют доходы. Необходимо, мне кажется, в том числе обратиться в наше управление, центральный аппарат с целью определить источник финансирования, откуда они эти деньги взяли, потому что это не банковские деньги», — сказал Алиханов.