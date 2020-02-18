Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить более $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги определил, что РФ обязана выплатить более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Таким образом, решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, отменено. Об этом сообщает ТАСС.

«В 2014 году международный арбитраж постановил, что Россия должна выплатить миллиарды долларов в качестве компенсации ущерба бывшим акционерам ЮКОСа, — говорится в сообщении. — РФ потребовала в окружном суде Гааги отменить это решение, и суд вынес решение в пользу российской стороны. Однако апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт является ошибочным. Это значит, что решение международного арбитража вновь вступает в силу».



У России сохраняется возможность обжаловать это решение в Верховном суде Нидерландов.