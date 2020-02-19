Польша хочет организовать в апреле памятные мероприятия в Катыни и Смоленске

Варшава ожидает ответа российских властей по поводу мероприятий по случаю годовщины Катынского преступления и крушения президентского самолета Ту-154М. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер, сообщает «Польское радио».

По его словам, Польша направила правительству РФ ноту, в которой Варшава выразила желание организовать 10 апреля памятные мероприятия в Катыни и Смоленске. Пётр Мюллер отмечает, что у России еще есть время, чтобы ответить на польскую ноту.

«Давайте не будем забывать о том, что это дипломатический вопрос, я имею в виду, что это дипломатическая процедура, поэтому ответ не должен быть предоставлен в течение одного-двух дней», — сказал пресс-секретарь польского правительства. И добавил, что пока нет решения касательно программы визита.