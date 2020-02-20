Облдума поддержала отмену утильсбора для транспорта при временном ввозе

Калининградская областная Дума поддержала внесение изменений в федеральное законодательство в части взимания утилизационного сбора. Законодательство изменяется в связи с решением Конституционного суда РФ, который признал не соответствующей Конституции норму, которая предполагала взимание утилизационного сбора при временном ввозе автотранспорта и техники на территорию РФ. Соответствующее решение было принято в четверг, 20 февраля в ходе заседания облдумы.



Как отметил глава сельхозкомитета облдумы Валерий Губаров, утильсбор, ранее взимавшийся при временном ввозе техники в Россию, фактически не возвращался при ее вывозе.

Депутат Леонид Степанюк подчеркнул, что отмена утильсбора при временном ввозе очень актуальна, так как один из калининградских сельхозинвесторов не мог без дополнительных выплат ввезти свою технику в Калининградскую область и ему пришлось ее покупать в области, при том что в области она не производится.