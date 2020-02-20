Власти: ликвидация областного конкурсного агентства не приведет к экономии

Власти: ликвидация областного конкурсного агентства не приведет к экономии
Виталий Невар / Новый Калининград

Ликвидация конкурсного агентства Калининградской области не приведет к экономии бюджетных средств. Об этом в ходе заседания областной Думы в четверг, 20 февраля заявила представитель губернатора в Думе Татьяна Шарова.

«Я думаю, что не приведет к сокращению, но и не приведет к увеличению. Работ перераспределяются по-другому», — сказала Шарова.

Сейчас в конкурсном агентстве работает 30 госслужащих и 2 технических сотрудника. После ликвидации агентства 10 человек перейдут в минфин, а остальные в подведомственное казенное учреждение, отметили в ходе заседания думы представители областного правительства. Таким образом, за счет перемещения чиновников в подведомственное казенное учреждение формально снизится число госслужащих (сотрудники казенных учреждений к их числу не относятся).

Ликвидация агентства объясняется властями тем, что оно осуществляет техническую функцию, для которой не требуется содержание специального госоргана. Также поступили в Карелии, отметил глава агентства Леван Дараселия.

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