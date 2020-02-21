Спецслужбы США уверены что Россия попытается «переизбрать» Трампа

Сотрудники спецслужб США на брифинге в Палате представителей Конгресса заявили, что Россия хочет вмешаться в президентскую кампанию 2020 года, чтобы «попытаться переизбрать» Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, пишет «Коммерсант».

На брифинге впервые была озвучена информация о том, что Россия планирует вмешаться в праймериз демократов в 2020 году, а также в предстоящие в этом году президентские выборы. Американские спецслужбы уверены, что Россия готовит новые методы «вмешательства», отследить которые будет трудно. В частности, россияне будут использовать Facebook и другие социальные сети, чтобы заставить самих американцев распространять дезинформацию в интернете, уверены разведслужбы США. При этом российские оперативники якобы начали работать на серверах, находящихся на территории Соединенных Штатов.

На следующий день после брифинга, по данным NYT, президент США обругал и. о. директора национальной разведки Джозефа Магуайра за то, что тот допустил проведение встречи в Палате представителей. А несколько дней спустя президент США решил уволить Магуайра, выдвинув на должность главы нацразведки посла США в Берлине Ричарда Гренелла. Два источника NYT в администрации США утверждают, что проведение брифинга и увольнение Магуайра случайно совпали по времени.