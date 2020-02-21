Путин назвал причину намеренного «растаскивания» России и Украины

Россию и Украину намерено «растаскивают» из-за опасений создания глобального конкурента. Об этом в интервью ТАСС заявил президент России Владимир Путин. При этом он не уточнил, в чьих интересах это делается.

«Любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать»,— сказал он.

Также Путин отметил, что целью стоявших у власти на Украине было не столько «заработать денег за счет ограбления народа», сколько сохранить, что было награблено ранее. «Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках»,— сказал президент, подчеркнув, что владельцы этих счетов на самом деле служили тем странам, где эти деньги находились, и «торговали русофобией».

«Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача», — резюмировал глава РФ.