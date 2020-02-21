Рудников показал, во сколько ему обходится печать газеты 100-тысячным тиражом

Основатель газеты «Новые Колеса» Игорь Рудников опубликовал фото документов, которые подтверждают, что последний номер газеты был действительно отпечатан 100-тысячным тиражом и его печать обошлась в 257 тыс. руб. Фото были опубликованы в рамках дискуссии с заместителем главного «Нового Калининграда» Вадимом Хлебниковым в социальной сети Facebook.



Печать одного экземпляра газеты в «Московской газетной типографии», согласно опубликованным фото, обходится в 2,6 руб. (с учетом НДС).





Фото, опубликованное Игорем Рудниковым.

Ранее Рудников сообщил о выходе в свет очередного номера газеты 100-тысячным тиражом, который намерен бесплатно распространять по почтовым ящикам калининградцев. Главная статья номера названа «Губернатор Алиханов в маске смерти» и посвящена проблемам со строительством онкоцентра. Одноименная статья на сайте издания заканчивается требованием Игоря Рудникова к областному прокурору о возбуждении уголовного в отношении губернатора Антона Алиханова.

В отпечатанном номере нет рекламы.

2019 году Рудников во время конференции ОБСЕ пожаловался главе МИД Сергею Лаврову на губернатора Антона Алиханова. По словам Рудникова, типографии отказываются печатать «Новые колеса», из-за того, что глава региона требует согласовывать редакционную политику издания. Сам Лавров заявил, что не знает об этом случае и ему нужно послушать противоположную точку зрения.

От губернатора Калининградской области Антона Алиханова не исходило требований согласовывать редакционную политику газеты «Новые колеса», сообщал «Новому Калининграду» глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

«Нет, конечно, по меньшей мере, это (согласование редакционной политики издания — прим. „Нового Калининграда“) — незаконное требование. Во-первых, [у губернатора] нет такого правового механизма, запрещающего частным организациям что бы то ни было делать. И второе: запретить что-то распространять или печатать может только суд на основании того, если то или иное издание своим контентом нарушает действующее законодательство», — говорил Лысков.