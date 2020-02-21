Литва: калининградский транзит станет труднее, если ЕС не выделит на него деньги

Транзитные поездки россиян через Литву могут осложниться, если Евросоюз не выделит средства. Они нужны на реализацию программы калининградского транзита, сообщает Интерфакс со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса.

«Литва честно реализует это соглашение между ЕС и Россией, однако сокращение части многолетней финансовой перспективы ЕС действительно осложнит реализацию транзитной схемы, а если говорить проще — возможности граждан РФ ездить в/из Калининградской области», — уточнил Линкявичюс.

Схема, благодаря которой российские граждане могут путешествовать поездами из основной части РФ в Калининградскую область и обратно в упрощенном порядке, была введена при вступлении Литвы в ЕС. Теперь Вильнюс требует, чтобы ЕС на 2021-2027 годы для программы по транзиту выделил 215 млн евро. Еврокомиссия предложила выделить только 139 млн евро.

Тем не менее президент Литвы заявил, что даже при недостатке финансирования транзит не приостановят.

«Давайте не будем считать Литву ненадежным партнером, мы действительно являемся ответственными членами ЕС, и мы точно будем ответственно выполнять свои обязательства, однако одновременно мы выдвигаем и свои требования, которые связаны с финансированием определенных функций. Литва не такая богатая страны, чтобы финансировать на свои средства общие потребности ЕС» — ответил глава государства журналистам.