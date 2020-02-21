Власти намерены переторговать закупку ЕСОО после «введения в заблуждение» победителя

Областные власти намерены заново провести торги по определению компании на изготовление и доставку квитанций на вывоз мусора. Об этом «Новом Калининграду» сообщил глава Конкурсного агентства Калининградской области Леван Дараселия.



«Большую закупку, которая была на 33 млн руб. проводили мы. И сейчас минисерство природных ресурсов рассматривает вопрос, чтобы переиграть и переделать эту историю. Мы с ФАСом в этом плане общаемся в рабочем режиме и они тоже видят, что есть перспектива того чтобы снизить цену эту услуг», — сказал Дараселия.

Новые торги планируется провести «ближе к середине года» и пока не расторгать прежний контракт, чтобы квитанции развозились по области и была собираемость платы за вывоз мусора, констатировал глава конкурсного агентства.

Ранее стало известно, что Управление Федеральной антимонопольной службы сочло, что региональный мусорный оператор «Единая служба обращения с отходами» ввел в заблуждение компанию «Биллинг Онлайн Решения» из Екатеринбурга относительно сроков заключения договора на рассылку квитанций по итогам выигранного аукциона. Это дало возможность областному предприятию провести новую неконкурентную закупку по более высокой цене у компании «Рефайди Балтия», которую ранее заподозрили в сговоре с руководством ЕСОО. О

Договор был заключен по цене за единицу услуги на 14% выше той, что предложил победитель торгов (7,4 против 6,5 руб.). При этом общая цена договора равна стартовой цене торгов — 33,9 млн руб. Торги же начинались со ставки 10,4 руб. за единицу или почти на 60% выше, чем предложила компания из Екатеринбурга.

«Таким образом, вследствие введения заказчиком в заблуждение заявителя относительно срока подписания проекта договора указанный договор был заключен по цене, превышающей цену заявителя на 0,90 руб. за единицу услуги», — говорится в решении УФАС.

Напомним, что на 2019 год ЕСОО заключило 4 контракта с «Рефайди Балтия» на 28 млн руб., раздробив закупку. Сначала УФАС, а потом суд признали действия незаконными. В УФАС сочли, что госпредприятие специально раздробило закупку, чтобы не проводить аукцион, а закупить однотипные услуги у единственного поставщика, то есть без проведения конкурентных торгов.