В Конституцию РФ предложили внести поправки об органах местного самоуправления

В Конституцию РФ предложили внести поправки об органах местного самоуправления
Виталий Невар / Новый Калининград
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В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник, 25 февраля, поступили поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции РФ, касающихся местного самоуправления. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил глава комитета Павел Крашенинников.

Авторы данных поправок предлагают прописать в Основном законе, что «органы местного самоуправления решают установленные федеральным законом вопросы местного значения, в том числе самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят в действие местные налоги и сборы».

В настоящее время соответствующая статья Конституции предусматривает, что органы местного самоуправления кроме прочих полномочий «устанавливают местные налоги и сборы».

Также действующее положение статьи 132-й, в частности, части 1, к полномочиям органов местного самоуправления также относит охрану общественного порядка, чего внесенные поправки не предусматривают.

В этих предложениях учтено положение об обеспечении органами местного самоуправления доступности медицинской помощи. Соответствующая инициатива была выдвинута главой Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем на встрече с президентом Владимиром Путиным ранее в феврале, и поддержана членами рабочей группы, сказал Крашенинников.

Кроме того, внесенные во вторник поправки в часть 2 статьи 132 Конституции предлагают внести уточнения, указывающие, что «органы местного самоуправления могут наделяться федеральным законом, законом субъекта РФ отдельными государственными полномочиями» только при условии, что им предоставят необходимые финансы и материальные средства для осуществления таких полномочий.

По словам Крашенинникова, предлагаемые поправки позволят более эффективно выстроить систему взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправлении в целях обеспечения интересов населения в регионах.

Кроме того, поправками статью 131 предлагается дополнить новой частью 4, в которой указано, что особенности осуществления публичной власти в городах федерального значения, административных центрах (столицах) субъектов РФ и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом. Поправки внесли Крашенинников, другой думский депутат Андрей Макаров, а также члены Совета Федерации Андрей Клишас и Светлана Горячева.

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