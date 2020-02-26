Россия попала в очередной санкционный список США

Россия попала в очередной санкционный список США
Виталий Невар / Новый Калининград
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США ввели санкции против ряда компаний и физлиц за поддержку ракетной программы Ирана. В список попали Россия, КНР, Ирак и Турция. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление, распространенное во вторник Госдепартаментом США.

«Соединенные Штаты вводят санкции против 13 иностранных организаций и физлиц из Китая, Ирака, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии», — уточняется в заявлении.

При этом в документе не указано, какие именно российские компании или физлица попали в санкционный список госдепа.

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