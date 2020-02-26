Калининградская область не вошла в число лидеров «регионального протекционизма»

Калининградская область не вошла в число лидеров «регионального протекционизма»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Доля госконтрактов, заключенных в Калининградской области с местными поставщиками, по итогам 2019 года составила 63% (по сумме контрактов). По данному показателю область область далеко не лидер общероссийского рейтинга, но и не аутсайдер. Такие данные приводятся в рамках проекта «Госрасходы» Счетной палаты РФ.

Самым «протекционистским» регионом оказалась Чечня, где с местными поставщиками был заключен 91% госконтрактов. Следом идут Карачаево-Черкесия и Татарстан с порядка 86% «внутренних» госзакупок.

Меньше всего закупок у собственного бизнеса было произведено в Мурманской области (13%), Севастополе (28%) и Новгородской области (29%).

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Источник: «Госрасходы» Счетной палаты РФ.

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