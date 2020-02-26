Путин поручил закрыть доступ к сайтам с пропагандой наркотиков

Путин поручил закрыть доступ к сайтам с пропагандой наркотиков
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Наркомания, наркоторговля

Президент России Владимир Путин поручил Роскомнадзору и МВД закрыть доступ к сайтам, на которых ведется пропаганда наркотиков. Об этом в среду, 26 февраля, пишет «Российская газета».

«Обращаю ваше внимание: совместно с Роскомнадзором МВД необходимо перекрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики», — передали его слова в издании. Помимо ограничения доступа к запрещенным интернет-ресурсам глава страны предложил вернуться к вопросу введения ответственности для тех, кто этим занимается.

«Кроме того, прошу Государственную Думу, правительство вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете», — добавил президент.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter