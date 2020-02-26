Путин поручил закрыть доступ к сайтам с пропагандой наркотиков

Президент России Владимир Путин поручил Роскомнадзору и МВД закрыть доступ к сайтам, на которых ведется пропаганда наркотиков. Об этом в среду, 26 февраля, пишет «Российская газета».



«Обращаю ваше внимание: совместно с Роскомнадзором МВД необходимо перекрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики», — передали его слова в издании. Помимо ограничения доступа к запрещенным интернет-ресурсам глава страны предложил вернуться к вопросу введения ответственности для тех, кто этим занимается.

«Кроме того, прошу Государственную Думу, правительство вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете», — добавил президент.