Областные власти проиграли суд компании экс-депутата Грибова

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение калининградского арбитража, отказавшегося взыскивать с компании «Даль-Балтикстрой» экс-депутата облдумы Ивана Грибова более 84 млн. руб. неустойки за задержку сдачи физкультурно-оздоровительного комплекса на Аллее Смелых более, чем на 1000 дней. Таким образом, решение вступило в законную силу.



Как указал суд, ранее арбитражный суд в рамках иного процесса в трех инстанциях признал виновником несвоевременной сдачи объекта в эксплуатацию именно структуры областного правительства.

«Суд первой инстанции <...> обоснованно признал, что общество при исполнении обязательств по контракту действовало добросовестно и предпринимало все зависящие от него меры для выполнения работ по контракту, при этом нарушение сроков выполнения работ по контракту обусловлено обстоятельствами, не зависящими от генерального подрядчика, ввиду чего оснований для привлечения общества к ответственности в виде начисления неустойки не имеется», — говорится в постановлении суда.

Физкультурно-оздоровительный комплекс строится с 2014 года. Ранее напротив стройки продолжительное время проживал глава региона Антон Алиханов. В феврале 2017 года он устраивал показательный разнос Грибову

«Другой вопрос, что если у нас ничего не изменится в ближайшие дни и объект так и будет стоять закрытым... Господин Грибов вызывает вопросы — чего он добивается таким поведением? — возмущался тогла Антон Алиханов. — От господина Чернова, бывшего директора этого учреждения, у меня несколько писем в адрес министра спорта, в которых он указывает что 33, 55 человека находятся на площадке. Перед Новым годом мы туда заехали, было шестеро, сегодня ни одного. Они планируют закончить якобы в марте. Не знаю, кто там будет работать».

Как показали позднее решения судов, региональные власти необоснованно уклонялись от подписания актов выполненных работ на объекте и не расплачивались с компанией Грибова.

Всего суд постановил взыскать с регионального правительства 28,3 млн руб. В том числе пени за просрочку оплаты работ и штраф в размере 3,4 млн руб.

В январе арбитражный суд частично удовлетворил иск компании «Даль-Балтикстрой» экс-депутата облдумы Ивана Грибова к структуре областного правительства о взыскании платы за выполненные работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на Аллее Смелых.

Как видно из решения суда, региональные власти, по мнению суда, необоснованно уклонялись от подписания актов выполненных работ на объекте и должны расплатиться.

Всего суд постановил взыскать с регионального правительства 28,3 млн руб. В том числе пени за просрочку оплаты работ и штраф в размере 3,4 млн руб.