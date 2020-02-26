Президент поддержал внесение в Конституцию упоминания о детях

Президент поддержал внесение в Конституцию упоминания о детях
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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В Конституцию могут внести упоминания о детях как о важнейшем достоянии России и о необходимости бережного отношения к ним. Президент Владимир Путин поддержал эту инициативу, сообщает Интерфакс.

«О детях у нас в основном законе напрямую никогда не говорилось, но с учетом ситуации, о которой мы знаем, имея в виду наши демографические проблемы, мне кажется, это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях народов России всегда было бережное отношение к детям», — сказал глава государства.

По его мнению, «это такие нравственные начала, которые объединяют страну», поэтому их отражение в основном законе будет оправдано.

Ольга Баталина, депутат Госдумы и автор этой поправки, сообщила, что на заседании рабочей группы была доработана формулировка о браке.

«Предлагаем в совместном ведении РФ и регионов предусмотреть защиту института брака как союза между мужчиной и женщиной, в одном комплексе с семейными поправками», — заявила она.

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