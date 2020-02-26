Путин определился с днем, когда предложат проголосовать за изменение Конституции

Путин определился с днем, когда предложат проголосовать за изменение Конституции
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон Павла Крашенинникова.

Ранее с идеей провести голосование 22 апреля и сделать этот день выходным выступил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Андрей Клишас.

«22 число — это рабочий день, но мы должны предусмотреть, что, конечно же, этот день будет объявлен выходным днем. Этот выходной день не будет компенсирован за счет других выходных или праздничных дней», — сказал Клишас на встрече Путина с членами рабочей группы.

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