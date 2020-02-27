Путин заявил, что давно отказался от двойников и не использует гаджеты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отказался от двойников еще в начале нулевых. Также сообщил, что не использует гаджеты. Об этом глава государства рассказал в интервью ТАСС.

«Я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом»,— сказал он, уточнив, что предложения о замене дублером там, где ему было небезопасно находиться, поступали в начале 2000-х.

Также Путин заявил, что не пользуется новыми цифровыми устройствами, включая смартфоны. «Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто»,— пояснил он, уточнив, что «проще снять трубку специальной связи, и мне найдут на любого абонента».