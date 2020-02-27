Госдума хочет наделить ЦБ правом через суд запрещать выезд главам банков и НПФ

В Госдуму внесен законопроект о праве Банка России подавать в суд иск о запрете на выезд собственникам и топ-менеджерам банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов и вводить для них такие ограничения по решению суда. Документ опубликован в думской базе, пишет «Интерфакс».

В законопроекте уточняется, что ограничения коснутся руководства банков,в которых введена временная администрация, проводятся меры ЦБ по предупреждению банкротства или вовсе отозвана лицензия. При этом срок ограничения не сможет превышать 180 дней.

Согласно документу административный иск о временном запрете на выезд из страны должен будет подписать председатель ЦБ, либо председатель комитета банковского надзора, либо председатель комитета финансового надзора.