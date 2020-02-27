Депутат-застройщик без разрешения возвел пристройку на светлогорском променаде

Депутат-застройщик без разрешения возвел пристройку на светлогорском променаде
Евгений Верхолаз. Виталий Невар / Новый Калининград
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Светлогорский городской суд признал, что глав комиссии по градорегулированию горсовета Калининграда и владелец крупнейшей строительной компании в области (по вводу жилья) Евгений Верхолаз построил пристройку на светлогорском променаде без получения каких-либо разрешений. На этом основании суд счел постройку незаконной и постановил ее снести. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда. Совладельцем здания и пристройки была Лаура Пахунова, у которой есть общий бизнес с экс-вице-премьером областного правительства Гарри Гольдманом («СПБгеопроект»).

Как отмечается в решении суда, почти 40-метровая пристройка к 170-метровому кафе, в которой располагалась кухня,  «примыкала к спуску к променаду, и возведение ее без разрешительной документации угрожало жизни и здоровью граждан».

В ходе судебного процесса представитель Верхолаза заявил, что иск нужно отклонить, потому что предприниматель уже самостоятельно снес постройку.

«Суд критически относится к этим утверждениям <..>, так как в выездном судебном заседании судом установлено, что в месте расположения самовольной пристройки для ее создания частично были использованы старые подпорные стены и к ним по периметру дополнительно были пристроены стены, в связи с чем образовалось нежилое помещение площадью 37,8 кв.м которое было покрыто крышей, что следует из указанного технического паспорта. На момент осмотра этого помещения судом в выездном судебном заседании установлено, что частично снесена (разобрана) стена со стороны променада и над этой площадкой разобрана крыша. При этом остались не разобраны остатки стены со стороны променада и стена, имеющая входную дверь и оконный проем, а также стена, примыкающая к подпорной стене, над которыми имеется крыша», — говорится в решении суда.

Срок на обжалование решения уже прошел, но данных о поступлении апелляционной жалобы в картотеке не отражено. Таким образом, решение вступило в законную силу.

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