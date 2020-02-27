В Праге назвали площадь в честь Немцова и аллею — в память о Политковской

В Праге появились площадь, носящая имя Бориса Немцова, и аллея в память об Анне Политковской. Как пишет ТАСС, об этом сообщил журналистам мэр Праги Зденек Грижб.



В честь Немцова была переименована Площадь под каштанами, на которой расположено здание посольства РФ в Чехии. В нескольких шагах от входа в него появилась аллея Политковской. Она расположена в парке «Стромовка», к которому примыкает территория дипломатического представительства.

Инициатива пражских властей по переименованию Площади под каштанами вызвала критику со стороны Пражского града. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал это «однозначно политическим шагом».

Группа, состоявшая почти из 500 гражданских активистов, среди которых были местные политики и журналисты, также выступала против переименования.