Аудиторы увидели «отсутствие системы» достоверного учета состояния жилья в области

Общий объем работ, выполненных по программе капремонта с 2015 по первую половину 2019 года, оценивается в 2,24 млрд руб. Из них на бюджетное финансирование пришлось менее трети — 23,7%. Об этом сообщает Контрольно-счетная палата Калининградской области.



«В рамках региональной программы завершен капитальный ремонт в 1222 многоквартирных домов, в том числе в 94 многоквартирных домах с привлечением средств областного бюджета», — отмечают аудиторы.

По их данным, мониторинг технического состояния проведен по 4414 многоквартирным домам, или 29,3% домов, включенных в региональную программу. «[Это] свидетельствует о включении в региональную программу многоквартирных домов, в отношении которых данный мониторинг не выполнялся», - констатируют в КСП.

Аудиторы обращают внимание на то, что «усматриваются риски реализации региональной программы капитального ремонта в виду отсутствия системы достоверного технического учета жилищного фонда» «Необоснованное включение (или исключение) многоквартирного дома в программу; нарушение порядка очередности проведения капитального ремонта; неправильное определение необходимого перечня работ по капитальному ремонту, необоснованное установление размера взносов на капитальный ремонт и его предельной стоимости», — перечисляют риски аудиторы.