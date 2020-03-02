Путин заявил, что РФ делает все, чтобы «никому в голову не пришло воевать с нами»

Россия не собирается ни с кем воевать и создает все условия, чтобы никто не захотел воевать со страной. Об этом интервью ТАСС заявил президент Владимир Путин.

«Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами»,— подчеркнул он.

Россия перестала находиться в роли догоняющего государства в сфере обороны, хотя находится на седьмом месте по размеру оборонного бюджета — после США, Китая, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии, отметил президент. «Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда»,— сказал Путин.