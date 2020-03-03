У семьи Алексея Навального арестовали банковские счета

Банки арестовали счета членов семей основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и главы организации Ивана Жданова. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на сообщение, которое Навальный опубликовал на своем сайте.



Как отметил оппозиционер, среди попавших под блокировку — его жена, дети и родители. С такой же ситуацией столкнулись родители и жена Жданова.

«Сумма „минус 75 миллионов“ безошибочно указывает на „дело ФБК“», — отмечает основатель ФБК. Самим Навальному и Жданову также закрыли доступ к своим деньгам на картах.

В это же время политик узнал о начавшихся судебных разбирательствах с миллиардером Олегом Дерипаской. Причины иска пока неизвестны.