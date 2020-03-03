Власти рассказали о масштабе списания долгов по аренде земли в области

За минувший год долги арендаторов земель в муниципалитетах области снизились на 18% с 964 до 795 млн руб. При этом в 2019 году было списано 277 млн руб. «безнадежной ко взысканию задолженности». Доклад о динамике задолженности по арендным платежам в местные бюджеты опубликовало региональное правительство.

«Доходная часть от арендной платы не показывает роста и по итогам 2019 года составляет 731 млн руб. при начислениях за соответствующий период 819 млн руб.», — отмечают в региональном правительстве.

Основные списания долгов по аренде пришлись на Светлогорск — 196 млн руб. «Во втором полугодии 2019 года активную работу по отнесению дебиторской задолженности на забалансовый счет провели городской округ „Город Калининград“ — 42 млн руб. и Зеленоградский городской округ — 24 млн руб», — говорится в докладе регионального правительства.