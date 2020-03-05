Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет

Бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер в Перву в возрасте 100 лет, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на нынешнего генсека организации Антониу Гуттериша.



«Жизнь господина Переса де Куэльяра охватила не только целый век, но и всю историю Объединенных наций, начиная с его участия в первой Генассамблее в 1946 году», — напомнил он.

В период, пока Перес де Куэльяр был генсеком с 1982 по 1991 год, завершилась холодная война. Среди дипломатических прорывов, к которым был причастен бывший генсек, Гуттериш назвал провозглашение независимости Намибии, завершение ирано-иракской войны, освобождение американских заложников, которых удерживали в Ливане, прекращение ирано-иракской войны, освобождение американских заложников, удерживаемых в Ливане, мирный договор в Кампучии и историческое мировое соглашение в Сальвадоре.

Хавьер Перес де Куэльяр с 1964 по 1979 годы года он побывал послом Перу в Швейцарии, СССР, Польше и Венесуэле. С 1982 года он был генсеком ООН и оставался на этом посту два срока.