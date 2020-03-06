Путин: стабильность в России важнее сменяемости власти

Путин: стабильность в России важнее сменяемости власти
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент РФ Владимир Путин считает, что в стране нужно обеспечить сменяемость власти после того, как «она наберет побольше уверенности в себе». Об этом он заявил во время прямой трансляции на телеканале «Россия 24», передает «Коммерсант».

«Сейчас, действительно, может быть, важнее даже стабильность, спокойное развитие страны. Но потом, когда мы наберем... Страна наберет побольше уверенности в себе, побольше ресурсов... Тогда точно совершенно нужно, безусловно, обеспечить сменяемость власти», — цитируют СМИ Путина.

При этом он отметил, что воспринимает свою работу как судьбу: «Любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимал бы это не просто как работу, а как судьбу».

По мнению главы страны, России «будет плохо» без сильной президентской власти. Сейчас в стране «нет устойчивых политических партий», как в Европе, где они «столетиями росли», добавил Путин.

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