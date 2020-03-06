Посольство РФ в Литве заявило о травле российских активистов

Посольство РФ в Литве заявило о травле российских активистов
Денис Туголуков / Новый Калининград
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Посольство России в Литве заявило о преследовании и травле российских активистов в прибалтийской республике, передаёт РИА «Новости».

Как сообщает издание, в пятницу, 6 марта, экс-депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов рассказал об обысках у общественного деятеля и одного из организаторов акции «Бессмертный полк» Татьяны Коломиец. По словам Титова, ранее обыски прошли также у депутата клайпедского горсовета Эллы Андреевой, ее задержали и в этот же день отпустили. Также после обысков, по данным Титова, по обвинению в шпионаже на три месяца арестовали руководителя общественной организации «Ювенис» Алексея Грейчуса.

В посольстве РФ заявили, что в курсе ситуации. «Да, мы в курсе событий. В последние дни Департамент государственной безопасности перешел к открытому преследованию и травле активистов из числа российских соотечественников, проживающих в Литве. Такая провокационная деятельность, естественно, не останется без последствий», — указано в сообщении на сайте посольства.

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