Путин поручил реформировать российское миграционное законодательство

Президент России Владимир Путин поручил реформировать миграционное законодательство и институт гражданства. Перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 — 2025 годы опубликован на сайте Кремля в субботу, 7 марта.



Реформы проводятся для «создания благоприятных условий переселения в Российскую Федерацию и получения, при желании, российского гражданства лицами, владеющими русским языком и близкими нам по ментальности и культуре», «формирования понятных миграционных правил как для людей, готовых выбрать Российскую Федерацию в качестве нового места проживания, так и для тех, кто приезжает к нам на время, в качестве туриста, для работы, учебы или с другими целями», а также для «повышения уровня обеспечения безопасности, в том числе за счет более широкого внедрения современных информационных технологий в процедуры предоставления государственных услуг и осуществления государственного контроля».

Как указано в документе, вид на жительство должен стать основным миграционным статусом, позволяющим в дальнейшем претендовать на гражданство. При этом разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус, являющийся ступенью перед получением вида на жительство и предоставляемый в рамках выделяемых квот, прекращает своё существование. Отмечается, что «это связано с тем, что институт разрешения на временное проживание в существующем виде фактически себя изжил».

Предлагается установить три вида порядка приема в гражданство Российской Федерации: общий, упрощенный и особый.

Общий порядок применяется по умолчанию ко всем иностранцам и лицам без гражданства. Упрощенный порядок применяется к «лицам, в отношении которых снимаются некоторые требования, предусмотренные для общего порядка, в силу происхождения этих лиц из стран, близких нам в социокультурном отношении, наличия позитивных социальных связей в Российской Федерации, уязвимого положения и др.», указано в документе. Условия приема в гражданство в рамках общего и упрощенного порядка предполагают знание русского языка и отсутствие социально-конфликтных ситуаций в период определенного периода проживания на территории Российской Федерации (важный признак способности к беспроблемной интеграции в общество).

Отдельно в документе подчеркивается, что упрощенного предоставления гражданства исключительно по «экономическим» критериям (квалификация, инвестиции и т. п.) не предполагается. Такие иностранцы смогут получить право на долгосрочное пребывание или вид на жительство. «Особо ценные для Российской Федерации иностранные граждане могут быть приняты в российское гражданство в особом порядке» — указано в тексте.

Особый порядок будет охватывать отдельные категории лиц, решение по которым требует оценки неочевидных фактов и в связи с этим — комиссионного рассмотрения, особых процедур и высокого уровня принятия решения. Решение будет принимать президент РФ.

Также реформы предполагают: