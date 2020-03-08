Путин заявил о необходимости ограничить число президентских сроков ради сменяемости власти

Путин заявил о необходимости ограничить число президентских сроков ради сменяемости власти
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград

Ограничение числа сроков, на которые может избираться президент, является предпочтительным для России, чтобы гарантировать сменяемость власти. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью для документального проекта «Пролетев над бездной», фрагмент которого был показан 8 марта на телеканале «Россия-1», сообщает ТАСС.

«Сейчас вот мы рассматриваем поправки в Конституцию. Звучит очень много разных предложений: и отменить количество сроков, на которые может избираться президент. Но все-таки, на мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», — сказал Путин, отметив также, что ничего необычного в неограниченном количестве сроков, на которые может избираться президент, нет.

Также президент заявил, что не собирается создавать неприемлемую для страны систему власти ради продления своих полномочий. «Сейчас много слухов ходит о том, чтобы какие-то альтернативные и параллельные органы власти создать, ну, например, придать Госсовету дополнительные функции. Считаю абсолютно неприемлемым. Я понимаю, что, если честно сказать, я смогу контролировать ситуацию таким образом, чтобы она была стабильной. Но создавать ситуацию двоевластия на будущее, на перспективу для страны абсолютно губительно. Если подытожить все, что я сказал, вывод такой: я не хочу и не буду для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для нее неприемлема или губительна», — сказал Путин.


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