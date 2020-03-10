Жириновский заявил, что необходимо провести досрочные парламентские выборы

Жириновский заявил, что необходимо провести досрочные парламентские выборы
Владимир Жириновский. Виталий Невар / Новый Калининград
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Провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию предложил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Такую информацию сообщают «Ведомости».

Жириновский выступил с этим заявлением перед началом заседания Госдумы о рассмотрении поправок в Конституцию во втором чтении. Он заявил, что фракция ЛДПР поддержит поправки.

«Я это с трибуны скажу. Но я и сейчас скажу. Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной Думы», — отметил лидер ЛДПР. Он обосновал предложение тем, что после обновления Конституции «должен действовать новый парламент с обновленными полномочиями».

«Готовьте поправку, когда дойдём до рассмотрения — в соответствии с регламентом рассмотрим», — ответил на заявление спикер Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, депутат от «Единой России» Александр Карелин поддержал инициативу ЛДПР. В КПРФ же заявили, что сначала стоит пережить все невзгоды вроде коронавируса, и поэтому торопиться с перевыборами не стоит.


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