СМИ: Трамп не приедет в Москву на торжества к 9 мая

СМИ: Трамп не приедет в Москву на торжества к 9 мая
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Международные отношения

Президент США Дональд Трамп не сможет приехать в Россию 9 мая для участия в торжествах, посвященных 75-летию Победы. Сообщает информацию «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах России и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Американская сторона будет представлена на высоком уровне, она уже направила список из нескольких высокопоставленных лиц, которые рассматриваются в качестве возможных участников делегации США.

|«Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет»,— сказал журналистам пресс-секретарь президента России.

Москва разослала приглашения многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Подтвердили свое участие президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и лидеры нескольких стран СНГ

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