Депутатам, которые не пройдут в новый парламент, пообещали выплатить годовую зарплату

Депутатам, которые не пройдут в новый парламент, пообещали выплатить годовую зарплату
Виталий Невар / Новый Калининград
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В поступившей в Госдуму поправке о досрочных думских выборах предусматривается компенсация депутатам. Для этого они должны не доработать до конца срока и не пройти в парламент в результате новых выборов. Компенсация составит сумму в размере зарплаты за год. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого зампредседателя фракции КПРФ Николая Коломейцева.

Он уточнил, что это следует из текста поправки, который уже раздали депутатам. В нем предусматриваются гарантии для тех, кто не пройдет в восьмой состав. Также сообщается об обеспечении всех социальных гарантий депутатам, которые досрочно утратят свои полномочия.

Напомним, 10 марта, в понедельник в Госдуму внесли соответствующую поправку. Она дает депутатам действующего, седьмого созыва, право принять решение о сокращении срока своих полномочий.

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