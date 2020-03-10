Мэрия не разрешила «Яблоку» акцию у облдумы против поправок в Конституцию

Мэрия Калининграда не согласовала региональному отделению партии «Яблоко» пикет у здания областной Думы против принятия поправок в Конституцию 12 марта. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в отделении партии во вторник, 10 марта.
Согласно тексту уведомления, цель проведения акции — потребовать от калининградских депутатов не поддерживать поправки. Мэрия отказалась согласовывать пикет 12 марта в заявленном месте, ссылаясь на то, на Кирова, 17, «будут проводиться работы по техническому обслуживанию здания с использованием спецтехники». Взамен пикет предлагается провести у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира.
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