Пятикоп объяснил право Путина возглавлять Россию после 2024 года примером Рузвельта

Пятикоп объяснил право Путина возглавлять Россию после 2024 года примером Рузвельта
Александр Пятикоп. Виталий Невар / Новый Калининград
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Поправка об обнулении президентских сроков для действующего президента к закону о внесении изменений в Конституцию была была принята не с голоса, а предварительно была роздана депутатам в зале заседаний. Об этом «Новому Калининграду» сообщил депутат Госдумы от Калининградской области Александр Пятикоп, который проголосовал за наделение президента правом участвовать в президентских выборах после 2024 года (действующая конституция это прямо запрещает, — прим. «Нового Калининграда»).

Объясняя, почему нужно давать Владимиру Путину право оставаться во главе государства после 2024 года, депутат указал на проблемы с формированием правительства в Бельгии, слабость президентской власти в Украине, а также нахождение Франклина Рузвельта на посту президента США в 1930-1940 годах в течение 4 президентских сроков.

«Стабильность. Знаете, что люди старшие говорят? Главное, чтобы не было войны», — резюмировал Пятикоп.

10 марта Госдума поддержала поправку единоросса Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков Владимира Путина после принятия поправок к Конституции. Таким образом, Путин сможет быть президентом, в случае победы на выборах, до 2036 года.

Отметим, что Франклин Рузвельт был единственным президентом в истории США, избравшимся более чем на 2 срока. Из своего 4 срока он проработал всего 61 день, после чего скончался. На президентство Рузвельта пришлась великая депрессия и Вторая Мировая война. 


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