Аудиторы: министерство Черномаза покупало имущество с «избыточными свойствами»

Министерство строительства и ЖКХ пытается в Арбитражном суде Калининградской области обжаловать представление Контрольно-счетной палаты с требованием об устранении выявленных нарушений при проверке деятельности министерства в 2018-2019 году. Это следует из картотеки арбитражного суда Калининградской области.



Как сообщили «Новому Калининграду» в Контрольно-счетной палате области, отвечая на информационный запрос, у аудиторов в частности возникли претензии к закупке министерством имущества с «избыточными потребительскими свойствами», плохой работе в суде, а также направлением сотрудников в командировки вразрез с действующим законодательством о госзакупках.

О каких конкретно покупках с «избыточными потребительскими свойствами» идет речь, в ответе Контрольно-счетной палаты не сообщается, но отмечается, что у министерства отсутствовали требования к предельным ценам покупок за государственный счет.

Говоря о некачественной работе в судах, в частности аудиторы обращают внимание на проигранный министерством компании «Небо над городом» судебный процесс. Чиновники, по мнению аудиторов, не занимали активной позиции в процессе, контраргументы не представляли и проигрышное решение не обжаловали, в результате чего «необоснованное обогащение» в размере 362 тыс. руб. осталось в распоряжении ответчика. Также бюджет оплатил судебные расходы в проигранном процессе в размере 15 тыс. руб.