Депутаты приняли поправки к УК об ужесточении наказания за нарушения на выборах

Госдума приняла законопроект с поправками к Уголовному кодексу РФ в первом чтении. Изменения коснутся статей, предусматривающих ответственность за нарушения на выборах. Они затрагивают и предстоящее голосование по поправкам к Конституции, сообщает «Коммерсант».

Согласно документу, нарушителям может грозить до пяти лет заключения. Статьи предусматривают наказание в виде штрафов до 1 млн руб и наказание в виде общественных работ.

«Мы не устанавливаем новые виды уголовных наказаний, предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования»,— уточнил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Изменения предлагается внести в следующие статьи УК:

141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»;

142 «Фальсификация избирательных документов, документов референдума»;

142.1 «Фальсификация итогов голосования»;

142.2 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме».

Ранее парламентарии приняли поправки к Конституции в третьем чтении. Теперь поправки к Конституции должны одобрить Совет Федерации и региональные парламенты.