Глава МИД Польши: мы хотели бы улучшения отношений с Россией

Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал отношения республики с Россией напряжёнными и выразил надежду, что государствам удастся найти общий язык. Об этом сообщает РБК.

«Польша и Россия — соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряжённые, но мы хотели бы их улучшения», — отметил он в интервью РБК. При этом ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны.

По словам Яцека Чапутовича, в Варшаве надеются на восстановление сотрудничества с Москвой в изучении истории. «Мы положительно расцениваем слова министра Лаврова, высказанные во время пресс-конференции 16 января, о желании восстановить сотрудничество историков. Мы тоже заинтересованы в возобновлении диалога в этой области», — отметил Чапутович. Он также напомнил, что последнее совместное мероприятие российско-польской группы по сложным вопросам состоялось в Калининграде в ноябре 2013 года, и заявил о желании провести встречу с главой МИД РФ.

Российско-польская группа по сложным вопросам была создана по решению властей двух стран в 2002 году. Это неформальное объединение занималось проблемами, вытекающими из истории российско-польских отношений. Сейчас работа группы приостановлена. Посол России в Польше Сергей Андреев говорил, что планов возобновлять работу группы у Москвы нет. «Это бессмысленно. <...> в нынешней ситуации — после массового сноса в Польше памятников советским воинам-освободителям, когда отрицается сам факт освобождения Польши Красной армией, — у нас просто нет никакой общей платформы для обсуждения исторической тематики в рамках политического диалога», — заявлял Андреев.