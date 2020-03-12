Оргеева заявила, что не считает себя принявшей участие в «конституционном перевороте»

Оргеева заявила, что не считает себя принявшей участие в «конституционном перевороте»
Марина Оргеева. Алексей Милованов / Новый Калининград
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Председатель облдумы Марина Оргеева не считает, что принятые федеральным и региональным парламентами поправки к Конституции РФ, обнуляющие в том числе президентские сроки для действующего президента Владимира Путина, являлись частью конституционного переворота. Об этом она сообщила журналистам в четверг, 12 марта.

«Никакого переворота не было», — сказала Оргеева. По ее словам, обнуление сроков для Путина «это правильно», и участие в выборах 2024 года является правом, а не обязанностью президента. «В Конституции не написано, что это обязанность. Право, и я не вижу тут никакого нарушения, переворота, это надо воспринимать как работу с основным документом нашей страны. Это нормально, когда происходят такие изменения», — отметила Оргеева.

Отметим, что ранее ряд экспертов классифицировали принимаемые поправки к Конституции как конституционный переворот. «Это, в общем, конституционный переворот. Это подрыв основ конституционного строя», — говорила профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова. Коллективное письмо против «конституционного переворота» подписали в том числе экономист Сергей Гуриев и ряд политологов.

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