Все регионы РФ одобрили закон о поправках к Конституции

Все региональные парламенты одобрили закон об изменениях к Конституции РФ. Минимальный порог — поддержка 57 регионов — был достигнут еще в четверг, 12 марта, сообщает «Коммерсант».

Рассмотрение поправок к Конституции 13 марта провели парламенты Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тувы. Таким образом все 85 регионов страны поддержали поправки.

«В Совет федерации поступили итоги голосования во всех 85 региональных парламентах. Все они положительные. Совфед рассмотрит данный вопрос на пленарном заседании завтра»,— рассказал сопредседатель рабочей группы по поправкам, сенатор Андрей Клишас.